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В ближайшее время своих должностей лишатся три федеральных министра - главы Минприроды, Минстроя и Минтранспорта Дмитрий Кобылкин, Владимир Якушев и Евгений Дитрих. Об этом сообщили источники в администрации президента (АП).

По данным СМИ, президент России Владимир Путин и премьер-министр Михаил Мишустин обсудили отставку Якушева и Кобылкина. Их работой якобы недовольны профильные вице-премьеры.

Об отставке Дитриха стало известно ранее. По некоторым данным, она планировалась еще весной, но была отложена из-за пандемии.

Источник «Коммерсанта» в АП подтвердил, что его кандидатуру рассматрвиают на должность главы Белгородской области.

Все трое министров заняли посты в 2018 году при премьер-министре Дмитрии Медведеве. Несмотря на отставку правительства зимой 2020 года, они сохранили позиции.