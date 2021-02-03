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Политика
Из-за народного недовольства силовикам в Москве приказали ездить на работу без формы
3 февраля, 2021 17:46
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Фото «Русская планета»
В Москве сотрудникам силовых ведомств приказали ездить на работу в гражданской одежде. Соответствующее указание получили несколько подразделений 2 и 3 февраля на разводах.
О нем сообщили источники Telegram-канала Baza в Росгвардии и полиции. Начальство потребовало, чтобы рядовые сотрудники ездили без опознавательных знаков и формы.
Это связано с «общим народным недовольством» по отношению к силовикам.
Накануне в Москве прошли протесты после приговора оппозиционеру Алексею Навальному. По требованию полиции были закрыты на вход и выход три станции метро.
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