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Из-за народного недовольства силовикам в Москве приказали ездить на работу без формы

Лилия Караева
3 февраля, 2021 17:46
1 мин
Лилия Караева
3 февраля, 2021 17:46
1 мин
Силовики на митинге в Москве 31 января
Фото «Русская планета»

В Москве сотрудникам силовых ведомств приказали ездить на работу в гражданской одежде. Соответствующее указание получили несколько подразделений 2 и 3 февраля на разводах.

О нем сообщили источники Telegram-канала Baza в Росгвардии и полиции. Начальство потребовало, чтобы рядовые сотрудники ездили без опознавательных знаков и формы.

Это связано с «общим народным недовольством» по отношению к силовикам.

Накануне в Москве прошли протесты после приговора оппозиционеру Алексею Навальному. По требованию полиции были закрыты на вход и выход три станции метро.

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