Израиль уничтожил пусковые установки и системы ПВО ХАМАС

Политика

Военно-воздушные силы Израиля уничтожили пусковые установки и объекты противовоздушной обороны ХАМАС.

«За последние 24 часа ЦАХАЛ поразил большое количество многоствольных пусковых установок, из которых планировалось обстреливать территорию Израиля, а также объекты ПВО террористической организации ХАМАС», - следует из сообщения пресс-служба армии, передает РИА «Новости».

Ранее стало известно о том, что прекращение огня между Израилем и сектором Газа может произойти в течение одного-двух дней.

На фоне обострения палестино-израильского конфликта, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган созвонился со своим иранским коллегой Хасаном Роухани. Турецкий лидер заявил о необходимости преподать Израилю «сильный и сдерживающий урок».