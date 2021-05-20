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Политика
Израиль уничтожил пусковые установки и системы ПВО ХАМАС
20 мая, 2021 02:01
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Rizek Abdeljawad/XinHua/Global Look press
Военно-воздушные силы Израиля уничтожили пусковые установки и объекты противовоздушной обороны ХАМАС.
«За последние 24 часа ЦАХАЛ поразил большое количество многоствольных пусковых установок, из которых планировалось обстреливать территорию Израиля, а также объекты ПВО террористической организации ХАМАС», - следует из сообщения пресс-служба армии, передает РИА «Новости».
Ранее стало известно о том, что прекращение огня между Израилем и сектором Газа может произойти в течение одного-двух дней.
На фоне обострения палестино-израильского конфликта, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган созвонился со своим иранским коллегой Хасаном Роухани. Турецкий лидер заявил о необходимости преподать Израилю «сильный и сдерживающий урок».
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