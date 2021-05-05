Изгнанный из соцсетей Дональд Трамп создал сайт для общения со сторонниками

Политика

Бывший американский президент Дональд Трамп запустил сайт donaldjtrump.com для общения со своими сторонниками.

На ресурс перенесены заявления политика последнего времени. Посетители сайта могут делиться ими на собственных страницах в социальных сетях.

Подписаться на уведомления от Трампа не получается - сайт выдает ошибку из-за перегрузки, сообщает РИА «Новости».

Напомним, бывшего президента заблокировали такие площадки, как Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Snapchat, Twitch и другие.

Twitter теперь является, по мнению Трампа, «скучной» соцсетью. Кроме того, он убежден, что именно благодаря его постам, в свое время, Twitter стал «захватывающим».