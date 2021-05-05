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Политика
Изгнанный из соцсетей Дональд Трамп создал сайт для общения со сторонниками
5 мая, 2021 04:07
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White House/via Globallookpress.com
Бывший американский президент Дональд Трамп запустил сайт donaldjtrump.com для общения со своими сторонниками.
На ресурс перенесены заявления политика последнего времени. Посетители сайта могут делиться ими на собственных страницах в социальных сетях.
Подписаться на уведомления от Трампа не получается - сайт выдает ошибку из-за перегрузки, сообщает РИА «Новости».
Напомним, бывшего президента заблокировали такие площадки, как Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Snapchat, Twitch и другие.
Twitter теперь является, по мнению Трампа, «скучной» соцсетью. Кроме того, он убежден, что именно благодаря его постам, в свое время, Twitter стал «захватывающим».
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