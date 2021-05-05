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Изгнанный из соцсетей Дональд Трамп создал сайт для общения со сторонниками

Артем Денисов
5 мая, 2021 04:07
1 мин
Артем Денисов
5 мая, 2021 04:07
1 мин
White House/via Globallookpress.com
White House/via Globallookpress.com

Бывший американский президент Дональд Трамп запустил сайт donaldjtrump.com для общения со своими сторонниками.

На ресурс перенесены заявления политика последнего времени. Посетители сайта могут делиться ими на собственных страницах в социальных сетях.

Подписаться на уведомления от Трампа не получается - сайт выдает ошибку из-за перегрузки, сообщает РИА «Новости».

Напомним, бывшего президента заблокировали такие площадки, как Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Snapchat, Twitch и другие.

Twitter теперь является, по мнению Трампа, «скучной» соцсетью. Кроме того, он убежден, что именно благодаря его постам, в свое время, Twitter стал «захватывающим».

Ранее по теме:  Дональд Трамп назвал «скучным» навсегда заблокировавший его Twitter
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