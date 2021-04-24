Дональд Трамп назвал «скучным» навсегда заблокировавший его Twitter

Политика

Экс-президент США Дональд Трамп назвал элегантной свою новую методику рассылки пресс-релизов. Раньше политик использовал для подобных целей Twitter.

Заблокировавшая его навсегда соцсеть теперь является, по мнению Трампа, «скучной». Кроме того, он убежден, что именно благодаря его постам, в свое время, Twitter стал «захватывающим».

«Каждый раз, когда я выпускаю релиз, он оказывается повсюду. Он лучше, чем Twitter. Намного элегантнее, чем Twitter, и Twitter действительно скучен», — приводит издание РБК слова Трампа.

Бывший глава государства также не оставляет идею создания новой платформы, в качестве альтернативы доминирующим IT-гигантам. Также политик выступает за введение антимонопольного закона, регулирующего полномочия компаний касательно блокировки влиятельных политически активных аккаунтов.