Политика

Сыновей петербурженки Маргариты Юдиной, которую омоновец пнул в живот во время протестов 23 января, могут забрать в армию. К пострадавшей есть вопросы у органов опеки по воспитанию несовершеннолетней дочери.

Об этом рассказал глава Лужского района Ленобласти Юрий Намлиев. По его словам, старшие дети Юдиной не встали на учет в военкомат по возвращении из Германии.

Органы опеки заинтересовались несовершеннолетней дочерью Юдиной. «Есть вопросы в отношении условий её проживания и почему она не ходила в школу и сейчас не учится», - рассказал Намлиев «Подъёму».

По его словам, женщина не пустила опеку во двор частного дома. Ранее контролирующие органы интересовались старшими детьми, но они уже взрослые. Речи о лишении родительских прав нет. Опека будет контролировать условия проживания и питания ребенка.

Ранее на акции протеста полицейский пнул Юдину в живот, она ударилась о бордюр. Женщину доставили в больницу, а после извинений полиции выписали. 26 января ее госпитализировали повторно, адвокаты скрыли местоположение, чтобы полиция не пришла к ней снова.