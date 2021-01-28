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Отказавшуюся простить омоновца Юдину «терроризируют» органы опеки и военкомат

Лилия Караева
28 января, 2021 10:19
2 мин
Лилия Караева
28 января, 2021 10:19
2 мин
Полиция на митинге
Русская планета

Сыновей петербурженки Маргариты Юдиной, которую омоновец пнул в живот во время протестов 23 января, могут забрать в армию. К пострадавшей есть вопросы у органов опеки по воспитанию несовершеннолетней дочери.

Об этом рассказал глава Лужского района Ленобласти Юрий Намлиев. По его словам, старшие дети Юдиной не встали на учет в военкомат по возвращении из Германии.

Органы опеки заинтересовались несовершеннолетней дочерью Юдиной. «Есть вопросы в отношении условий её проживания и почему она не ходила в школу и сейчас не учится», - рассказал Намлиев «Подъёму».

По его словам, женщина не пустила опеку во двор частного дома. Ранее контролирующие органы интересовались старшими детьми, но они уже взрослые. Речи о лишении родительских прав нет. Опека будет контролировать условия проживания и питания ребенка.

Ранее на акции протеста полицейский пнул Юдину в живот, она ударилась о бордюр. Женщину доставили в больницу, а после извинений полиции выписали. 26 января ее госпитализировали повторно, адвокаты скрыли местоположение, чтобы полиция не пришла к ней снова.

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ТЕГИ
дети
армия
Опека
Маргарита Юдина
2 мин
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