Новости – Политика
Политика
Из шестого пакета санкций против России пропал принципиальный пункт
10 мая, 2022 16:22
1 мин
1 мин
Youtube / Fluctus
В рамках нового санкционного пакета против России, который обсуждается странами ЕС, больше не рассматривается запрет на перевозку нефти из России. Данный пункт был исключен из перечня ограничений. Об этом стало известно источникам агентства DPA.
По данным издания, пункт о запрете на транспортировку российской нефти потребовал дополнительных согласований на международном уровне. Отдельные участники переговоров о санкциях увидели слишком большие риски для их судоходных компаний при запрете на перевозки.
Двумя днями ранее эмбарго на российскую нефть не позволила принять Венгрия. Позиция Будапешта фактически сорвала принятие шестого пакета ограничений.
поддержать проект
Подпишитесь на «Русскую Планету» в Яндекс.Новостях
Яндекс.Новости