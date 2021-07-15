Из откровенных признаний американского генерала стало известно о планах Трампа совершить госпереворот
Бывший президент США Дональд Трамп и его союзники могли совершить переворот с целью остаться у власти. Повод очевидный - проигранные выборы в 2020 году.
Об этом говорится в отрывке из готовящейся к выходу книги «Я один могу это исправить» Кэрола Леоннига и Филипа Ракера. Она станет доступна читателям на следующей неделе.
Книга посвящена последнему году пребывания Трампа у власти. Из откровенных признаний генерала Марка Милли следует, что президента пытались вразумить и отговорить от опасного шага. Для этого чиновники подавали в отставку, чтобы не выполнять его незаконные приказы.
Милли рассказывал о ситуации своим помощникам, друзьям, законодателям. Он неофициально договаривался с другими военачальниками, как вести себя
в случае попытки Трампа остаться у власти. Генерал понимал - переворот невозможен без военных, ЦРУ и ФБР.
Милли оценивал Трампа как классического авторитарного лидера. Он сравнивал президента с основателем тоталитарной диктатуры Третьего рейха Адольфом Гитлером, пишет CNN.
Ранее сообщалось о желании Трампа казнить человека, допустившего утечку информации о его спуске в бункер на время протестов.