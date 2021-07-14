Дональд Трамп хотел казнить за утечку информации о его спуске в бункер во время протестов
Бывший президент США Дональд Трамп, недовольный утечкой информации о пребывании в бункере Белого дома во время протестов, стал одержим поиском источника просочившихся данных. Он рассуждал: этот человек совершил измену и должен быть казнен.
Данный эпизод описан в книге «Честно говоря, мы победили на этих выборах: внутренняя история того, как проиграл Трамп» репортера Wall Street Journal Майкла Бендера.
Он вспоминает, как Трампа вместе с супругой Меланией и сыном Бэррон доставили в подземный бункер в связи с протестами после смерти афроамериканца Джорджа Флойда. Они пробыли там чуть меньше часа.
Трамп вскипел от истории с бункером, пишет CNN. Он потребовал найти тех, кто его слил, обвинить в госизмене и казнить.
Сам Трамп объяснял спуск в бункер инспекцией, а не отступлением ради своей безопасности.
Главный пресс-секретарь Трампа Лиз Харрингтон опровергла заявление о казни.