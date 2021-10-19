Историю с тюремными пытками довели до сведения Владимира Путина. Но он будет ждать
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что публикации о пытках заключенных в российских тюрьмах довели до сведения главы государства Владимира Путина. Напомним, экс-заключенный и программист передал правозащитникам секретный видеоархив, на котором людей в тюрьмах бьют и насилуют.
Песков заявил, что видео стали поводом для энергичных проверок. Об этом пишет ТАСС.
«Нужно дождаться результатов этих проверок», - заявил представитель Путина.
Ранее правозащитники раскрыли имя программиста, передавшего 40 гигабайт видео с пытками заключенных. Это Сергей Савельев - экс-заключенный, осужденный на 9 лет за перевозку наркотиков. Его не называли и не показывали до прилета во Францию. В европейской стране Савельев попросил политическое убежище.
Он находится под охраной, приняты беспрецедентные меры безопасности.