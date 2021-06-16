«Исторические переговоры» Путина и Байдена начались с неудобной ситуации
Журналисты устроили давку перед входом в переговорную комнату, где находились президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден. Планировалось, что зайти туда смогут представители СМИ с обеих сторон, но некоторые из сопровождающих американского президента корреспондентов не смогли попасть.
Об этом в эфире CNN сообщила журналистка Кэйтлен Коллинз. По ее словам, СМИ должны были зайти одновременно, чтобы сделать фотографии и поприсутствовать на открытой части саммита.
Когда охрана открыла проход, каждый попытался занять лучшее место. В результате образовалось столпотворение и не все представители СМИ вошли в зал.
«Россия-24» изложила свою версию событий: по данным телеканала, журналисты пытались пройти через дверь, закрытую для прессы. В итоге они сами создали хаос.
Напомним, саммит организован на вилле Ла-Гранж. Переговоры Путина и Байдена проходят в закрытом формате. В самом начале встречи президенты обменялись любезностями.