Исторические бумаги раскрыли планы Англии и Франции напасть на СССР до Адольфа Гитлера
Исторические документы указали на планы Англии и Франции напасть на СССР в 1939-1940-х годах. Страны опасались усиления Третьего Рейха благодаря Советскому Союзу, а именно за счет поставок нефти с южных месторождений.
Выставка в Москве под названием «Накануне Великой Отечественной. 1 сентября 1939 — 22 июня 1941» демонстрирует бумаги из архивов МИД, Минобороны, Службы внешней разведки - всего более 300 источников. В них говорится, что французы и англичане готовились к подрыву СССР после подписания «Пакта Молотова-Риббентропа» - договора о ненападении.
Две страны планировали разбомбить бакинские нефтепромыслы, нанести авиаудары по портам на Черном море, в Туапсе и Батуми. Существовал вариант дестабилизации ситуации на Кавказе, рассматривалось военное вторжение в регион.
Операция получила название «Копье», но до ее реализации дело не дошло - от планов отказались после изменения политического курса СССР в отношении Германии, пишет РИА Новости.
Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий сравнивать роли СССР и Германии во Второй мировой войне. Согласно тексту, нельзя отрицать роль Советского Союза в победе над фашизмом.