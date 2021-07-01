Пока без наказания: Путин подписал запрещающий сравнивать СССР и нацистскую Германию закон
Президент России Владимир Путин подписал закон, который запрещает приравнивать цели СССР и нацистской Германии во Второй мировой войне. Согласно документу, нельзя отрицать решающий вклад Советского Союза в победе над фашизмом.
Подписанные Путиным поправки внесены в закон «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов». Принятые изменения касаются публичных высказываний, публикаций в СМИ и интернете, уточняет «Интерфакс».
Наказание в законе не прописано. Предполагается, что за нарушение закона будет предусмотрена административная ответственность. Соответствующий законопроект направлен в правительство.
Наказание предложено установить по аналогии с ответственностью за демонстрацию нацистской символики. Штраф для граждан может составить от 1 до 2 тыс. рублей. Допускается арест физических лиц до 15 суток.
Закон готовился по поручению самого Путина. 5 мая его внесли в Госдуму.