«Историческая ошибка» Лукашенко: МИД Украины оперативно среагировал на удивительное решение Минска
В МИД Украины рассказали об «исторических ошибках» президента Беларуси Александра Лукашенко. Но даже несмотря на них, страна намерена и дальше поддерживать республику.
Об этом в Twiiter написал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
«Можно заявить о выходе из «Восточного партнерства», но нельзя изменить географию. Белорусский народ исторически принадлежал и принадлежит к нашей европейской семье народов. Мы продолжим его поддерживать, сколько бы времени ни заняло исправление исторических ошибок Лукашенко», - отметил украинский министр.
Ранее выход Беларуси из программы «Восточное партнерство» прокомментировали в Литве. Глава МИД страны Габриэлюс Ландсмебргис заявил, что власти своим решением наказали белорусов.
О том, что Беларусь выходит из программы, сообщалось накануне. Придуманный Евросоюзом проект предусматривал сотрудничество с шестью странами.