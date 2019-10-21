От «Источника мира» к войне

Турецкая военная операция на севере Сирии «Родник мира» (также встречается название «Источник мира») вызвала множество разнообразных интерпретаций. Анкара ввела войска несколько дней назад. Действия турецкой армии направлены против «Сирийских демократических сил» (СДС) — арабо-курдских формирований, созданных ранее по инициативе США.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган уже отчитался о более 100 убитых «террористов». Союзником Анкары выступает «Сирийская национальная армия» (незаконное вооружённое формирование, оппозиционное официальному Дамаску). Контакты с сирийским правительством (по крайней мере, публичные) Анкара не поддерживает.

Турецкие войска развивают наступление в районе городов Телль-Абьяд и Рас Эль-Айн — это примерно в центре протяжённой турецко-сирийской границы

Номинальная цель операции — создание зоны безопасности в САР, куда могли бы вернуться сирийские беженцы, которые находятся на юге Турции. В стране находятся свыше трёх миллионов граждан арабской республики, которые были вынуждены покинуть родину после начала войны (2011).

Многие из них не горят желанием возвращаться в Сирию. На родине их ждут разрушенные дома, безработица, невнятные перспективы нормальной жизни. Кроме того, значительная часть беженцев придерживается оппозиционных взглядов, и небезосновательно опасается попасть под «фильтрационные» процедуры, которые проводят сирийские власти.

Американское «кидалово» и «нефтяной фактор»

Желание Анкары избавить от беженцев вполне понятно, однако, как указывают эксперты, «Источник мира» — это, прежде всего, часть антикурдской политики Анкары. «Курдский вопрос» дамокловым мечом висит над Турцией в течение последних десятилетий. Анкара считает, что сирийские курды, объединённые в YPG (Yekîneyên Parastina Gel, отряды народной самообороны), тесно связаны с рабочей партией Курдистана (РПК, признана в Турции террористической организацией).

В период противостояния с ДАИШ (ИГ — запрещена в РФ) сирийские курды превратились в ключевого союзника Соединённых Штатов. Американцы занимались обучением ополченцев и снабжали их оружием. Естественно, что такое положение дел вызывало раздражение в Анкаре.

В России принято преувеличивать масштаб разногласий между Турцией и США. Проблема действительно глубокая, но нельзя сказать, что оба государства заинтересованы в ухудшении взаимоотношений или разрыве устоявшихся контактов.

Анкара и Вашингтон неоднократно пытались договориться — разграничивали «зоны ответственности», вводили совместные патрули, но фундаментальных подвижек не произошло

Ситуация обострилась с выводом войск США из Сирии. Эрдоган де-факто воспользовался ослаблением позиций Штатов и объявил о старте операции. Лишившиеся прежнего уровня поддержки курды обвинили американцев в предательстве.

Сейчас Вашингтон грозит Анкаре санкциями, но, скорее всего, их введение станет декларативной мерой. На территории Турции расположены десятки военных объектов США. Американцы сильно зависят от Анкары. Но укажет ли Эрдоган заокеанским союзникам на дверь? Вряд ли.

Во-первых, на пребывании войск США Анкара неплохо зарабатывает. Во-вторых, Турция не сможет развиваться без американских военных технологий. Соединённые Штаты без труда способны нанести огромный ущерб турецкой оборонке. Например, они вполне могут отобрать у Анкары лицензию на производство истребителей F-16, перекрыть поставку комплектующих для военной техники и пр. Маловероятно, что ссора США и Турции приведёт к масштабным негативным последствиям.

Текущее состояние турецко-американских отношений означает, что курды стали разменной монетой в политических играх и разборках двух держав. Такое происходит не впервые, и, скорее всего, когда остынут эмоции, курды продолжат сотрудничество с США. СДС без военной помощи американцев долго не протянут в противостоянии с турецкой армией

На сегодняшний день возможны различные варианты развития ситуации. Не исключено, что военная операция Турции и постоянное «кидалово» Штатов в конечном итоге может привести к появлению отдельного курдского государства или по крайне мере создаст предпосылки для его формирования.

Конечно, сложно сказать, каким оно может быть. Помимо Сирии, курды компактно проживают в юго-восточных регионах Турции, на северо-востоке Ирака и северо-западе Ирана. Среди этого народа популярна идея создания федеративного (или конфедеративного) образования — Курдистана, которое объединит все курдские общины.

Появление Курдистана полностью изменит политическую карту Ближнего Востока и баланс сил в регионе. Учитывая локации, где проживают курды, это будет достаточно богатое нефтью и газом государство. Однако мощностей по добыче и переработке энергоресурсов ему будет явно не хватать и без поддержки со стороны технологически развитой державы курдам не обойтись.

Поставщиком высоких технологий могут выступить только западные страны, и, скорее всего, конечным выгодоприобретателем появления Курдистана станут Соединённые Штаты, стремящиеся контролировать нефтяные месторождения и потоки в разных уголках мира, в особенности на Ближнем Востоке.

«Нефтяному фактору» во внешней политике США посвящены тысячи научных трудов и сотни компетентных журналистских расследований. Вашингтон извлёк уроки из энергетического кризиса 1973 года. С тех пор Соединённые Штаты прилагают, пожалуй, максимум усилий для обеспечения собственной энергетической безопасности

Залогом этого являются не только тёплые отношения с ваххабитской Саудовской Аравией (которой США фактически простили теракт 11 сентября 2001 года и убийство бегло журналиста Джамаля Хашогги), но и постоянная экспансия на Ближнем Востоке. Например, в 2003 году американцы вторглись в Ирак, а в Сирии после разгрома ДАИШ через СДС они контролируют энергетические активы северо-запада республики. И свои «приобретения» Соединённые Штаты намерены защищать всеми доступными способами.

В феврале 2018 года войска США нанесли сокрушительный удар по отряду сирийских военнослужащих (по другим данным — ополченцев) и колонне ЧВК «Вагнер». Согласно общепринятой версии, российско-сирийская группировка была жестоко обстреляна за попытку взять под контроль НПЗ под Дейр-эз-Зором, один из крупнейших в регионе. Жертвам удара американцев стали десятки человек.

Инцидент под Дейр-эз-Зором — наиболее показательный пример того, как США могут отстаивать свои национальные интересы. Неудивительно, что после разгрома российско-сирийской колонны попыток захвата НПЗ не предпринималось.

Битва продолжится

К сожалению, в России сформировалось пренебрежительное отношение к политике США в целом и на Ближнем Востоке. Представители руководства РФ и отечественные пропагандисты каждый день рассказывают аудитории о политических поражениях Вашингтона, доказывают, что Штаты стремительно теряют своё влияние. Ну а Россия и её «партнёры», естественно, постоянно обыгрывают незадачливых американцев.

Остаётся лишь надеяться, что подобный махровый антиамериканизм не свойственен людям, принимающим в нашей стране стратегические решения. Сейчас у Соединённых Штатов действительно непростое положение, но наивно полагать, что завтра США выбросят белый флаг и окончательно капитулируют на Ближнем Востоке.

Американцы регулярно сталкиваются с обвинениями в поддержке курдского сепаратизма. Розыгрыш курдской карты является очень важным инструментом давления на законные правительства ближневосточных государств. И, как отмечалось выше, курды в целом лояльны Соединённым Штатам в виду отсутствия другого военно-политического партнёра

Ставка на создание Курдистана — это, пожалуй, крайняя мера, но если США начнут активно содействовать этому проекту, то в регионе неизбежно начнётся война, которая по масштабу и последствиям превзойдёт гражданский конфликт в Сирии.

Очевидно, что Россия не сможет абстрагироваться от боевых действий. Москве просто необходимо быть готовой реагировать на сценарий активизации американской политики на Ближнем Востоке. Битва великих держав за контроль над нефтяными активами и транзитными территориями носит перманентный характер. И у США нет причин выходить из игры.