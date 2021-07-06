Источник в силовой среде рассказал об увольнении из МВД «друга» Кадырова
Источник в силовой среде рассказал об увольнении начальника управления транспорта МВД РФ по Северо-Кавказскому федеральному округу, генерал-лейтенанта Николая Симакова. Он давно служил на Кавказе - Симакова называли другом главы Чечни Рамзана Кадырова.
Источник агентства URA.RU заявил, что отставка неслучайна - она связана с событиями 28 мая. В тот день глава Министерства внутренних дел России Владимир Колокольцев устроил разнос на коллегии ведомства. Досталось лично Симакову: его и других силовиков отчитали за факты фальсификаций при возбуждении уголовных дел.
Собеседник отметил, что Кадыров оказывал поддержку генералу и достаточно часто.
Ранее стало известно, что Кадыров зарегистрировался в качестве кандидата на пост главы Чечни. Этому предшествовала встреча с президентом России Владимиром Путиным. Участие в сентябрьских выборах - приказ президента.