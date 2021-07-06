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Политика
Рамзан Кадыров как «преданный пехотинец» Владимира Путина выполнил его «приказ»
6 июля, 2021 17:24
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Komsomolskaya Pravda /Russian Look/Globallookpress
Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров сделал то, что в июне говорил ему президент России Владимир Путин. Он выдвинулся на выборы главы региона.
Об этом сообщила местная избирательная комиссия. Выборы состоятся 19 сентября.
В июне Путин с формулировкой «надо идти» обратился к Кадырову с предложением избираться главой Чечни. Кадыров в ответ заявил, что «как преданный пехотинец готов выполнить любой приказ».
Рамзан Кадыров руководит республикой с 2007 года. На последних выборах в 2016-м он набрал 97,56% голосов.
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