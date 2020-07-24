По состоянию на 24 июля 10:45
Заболевших800 849
За последние сутки5 811
Выздоровело588 774
Умерло13 046
Политика
СегодняПолитикаОбществоБизнесКультураСделано РусскимиЛичные связи
Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Сегодня
Политика
Общество
Бизнес
Культура
Сделано Русскими
Личные связи
© 2009–2020Русская планета
О проекте
Редакция
Контакты
Размещение рекламы
Использование материалов
Запрещенные организации
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 65733 выдано Роскомнадзором 20.05.2016.
Сегодня Политика
Новости Политика
Русская планета
Политика

Источник рассказал о бегстве соперника Лукашенко в Москву из опасений ареста

Лилия Караева
24 июля, 2020 13:53
1 мин
Валерий Цепкало
Facebook.com/valerytsepkalo

Не допущенный на выборы президента Беларуси экс-глава Парка высоких технологий Валерий Цепкало ночью уехал в Москву с детьми. Он пошел на этот шаг, узнав о готовящемся аресте и возможном лишении родительских прав.

Источник в окружении политика рассказал, что его супруга Вероника Цепкало осталась в Беларуси. По его словам, Цепкало вывез детей после попытки прокуратуры забрать их прямо из школы.

Вероника Цепкало сделает официальное заявление по поводу отъезда мужа, сообщил собеседник «Интерфаксу».

Штаб Цепкало опроверг информацию, что оппозиционера эвакуировали в одно из европейских государств с помощью американских спецслужб.

14 июля Центральная избирательная комиссия Беларуси отказала ему в регистрации из-за нехватки достоверных подписей. Было сдано 160 тысяч подписей, но ЦИК признал менее 80 тысяч.

Ранее ЦИК не зарегистрировал кандидатом в президенты бывшего главу Белгазпромбанка и оппозиционера Виктора Бабарико. Его называли наиболее серьезным соперником действующего главы Беларуси Александра Лукашенко.

темы
Москва
выборы
Беларусь
арест
Валерий Цепкало
1 мин