Источник рассказал о бегстве соперника Лукашенко в Москву из опасений ареста

Политика

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Не допущенный на выборы президента Беларуси экс-глава Парка высоких технологий Валерий Цепкало ночью уехал в Москву с детьми. Он пошел на этот шаг, узнав о готовящемся аресте и возможном лишении родительских прав.

Источник в окружении политика рассказал, что его супруга Вероника Цепкало осталась в Беларуси. По его словам, Цепкало вывез детей после попытки прокуратуры забрать их прямо из школы.

Вероника Цепкало сделает официальное заявление по поводу отъезда мужа, сообщил собеседник «Интерфаксу».

Штаб Цепкало опроверг информацию, что оппозиционера эвакуировали в одно из европейских государств с помощью американских спецслужб.

14 июля Центральная избирательная комиссия Беларуси отказала ему в регистрации из-за нехватки достоверных подписей. Было сдано 160 тысяч подписей, но ЦИК признал менее 80 тысяч.

Ранее ЦИК не зарегистрировал кандидатом в президенты бывшего главу Белгазпромбанка и оппозиционера Виктора Бабарико. Его называли наиболее серьезным соперником действующего главы Беларуси Александра Лукашенко.