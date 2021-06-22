«Иссушить режим финансово» не получится: действия Евросоюза сочли в Минске неумными априори
Четвертый пакет санкций против Беларуси прокомментировали в МИД страны. Ведомство сочло их «откровенным издевательством, насмешкой над логикой и здравым смыслом».
МИД осудил высказывание Евросоюза, назвавшего ограничения «новым сильным сигналом поддержки народа Беларуси».
«Уверены, что трудовые коллективы попавших под санкции предприятий, также как их родственники, семьи и другие белорусы правильно и по достоинству оценят столь щедрую «поддержку» ЕС», - сказали в ведомстве.
Новые санкции - на грани экономической войны, подчеркнули в МИДе.
«Ни о каком их точечном или умном характере априори не может быть и речи. Видим, что и в ЕС это осознают. При этом продолжают целенаправленные деструктивные действия против населения, чтобы, якобы, «иссушить режим финансово», - отметили в белорусском ведомстве и подчеркнули, что санкции не будут иметь желаемого эффекта. Заявление МИДа приводит Eadaily.
Накануне сообщалось, что введенные 21 санкции против Беларуси затронули Дмитрия Лукашенко - сына президента республики Александра Лукашенко.