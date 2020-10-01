Иск — не воробей: Алексей Навальный хочет судиться с Дмитрием Песковым

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Алексей Навальный оказался неприятно впечатлен словами пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова о том, что оппозиционер сотрудничает с ЦРУ. Политик намерен обратиться в суд.

«Здесь прямое утверждение от госчиновника. Поэтому, во-первых, я подаю в суд на Пескова. А во-вторых, требую опубликовать доказательства и факты, указывающие на "работу со специалистами ЦРУ". Прямо по телевизору покажите, в прайм-тайм. Разрешаю», - выразил свои чувства в блоге Навальный.

В четверг, 1 октября, Дмитрий Песков высказался, в ходе своего интервью журналистам, о том, что с Навальным ведут работу специалисты из Центрального разведывательного управления США.