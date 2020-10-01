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Дмитрий Песков: Алексея Навального в Германии инструктирует ЦРУ

Антон Мельников
1 октября, 2020 15:01
2 мин
у
Flickr

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление спикера Госдумы Вячеслава Володина о том, что Навальный работает «со спецслужбами».

«Наверное, не пациент работает с западными спецслужбами, а западные спецслужбы работают с ним. Так будет корректнее. Действительно, есть такая информация. Я даже могу сказать конкретно: с ним работают специалисты ЦРУ в эти дни. Это не первый раз, когда ему дают разные инструкции. Действительно, есть информация, что эти инструкторы трудятся с ним в эти дни. Просачивалась какая-то информация в интернет и в Германии, и у нас. Инструкции, которые получает пациент, очевидны. Такие линии поведения мы видели не раз», - заявил Песков.

Также пресс-секретарь прокомментировал обвинения Навального в адрес Владимира Путина о том, что за отравлением стоит российский президент.

«Считаем, что подобные обвинения в адрес президента являются безосновательными, недопустимыми, оскорбительными и неприемлемыми» - цитирует комментарий Пескова telegram-канал «Подъём».

Ранее Вячеслав Володин обозлился на Навального из-за обвинений в адрес Путина.

темы
Владимир Путин
Дмитрий Песков
Алексей Навальный
2 мин