Интрига с голосованием Путина частично снята. Он «выбрал» не старомодный способ
С уходом президента России Владимира Путина на самоизоляцию встал вопрос, как проголосует глава государства. Скорее всего, это будет онлайн - сегодня Путин зарегистрировался в системе электронного голосования.
Об этом рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Я не исключаю, что это будет участие в электронном голосовании», - заявил кремлевский чиновник.
Песков отметил, что для участия в выборах президент вряд ли выйдет с карантина. Об этом пишет РБК.
Путин может проголосовать по месту жительства, но это будет выглядеть чересчур старомодно, пишет Telegram-канал НЕЗЫГАРЬ. Вариант с неучастием президента в выборах не рассматривается.
Ранее Песков заявлял, что несмотря на контакт с заболевшим коронавирусом, Путин здоров и продолжает работать.