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Президент Белоруссии Александр Лукашенко не признает заграничные дипломы. По его словам, в скором времени после его поручения документ о получении образования за рубежом не будет признавать в республике никто.

«Я поручил правительству. В ближайшее время будут приняты меры о непризнании дипломов, полученных за границей», – цитирует лидера страны «БелТа».

Лукашенко не поддерживает намерения некоторых студентов получать образование за территорией Белоруссии. По его мнению, в Польше, Чехии, Литве и так немало людей, способных разговаривать на нескольких иностранных языках, поэтому поступать в лингвистические вузы за рубежом, на его взгляд, бесполезно. К тому же, после окончания университета мало кто захочет работать с приезжими. Скорее всего оставят лишь математиков или физиков, да и то только талантливых, считает глава государства.

«Если они думают там учиться, им там мозги промоют, как это делают поляки нашим ребятам, которые там учатся, и они нам их подкинут как пятую колонну… Этого не будет», –подчеркнул Александр Лукашенко.

Ранее сообщалось, что в Белоруссии предложили усилить роль народных дружин и привлечь в них бывших военных вплоть до вооружения.