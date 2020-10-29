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В Беларуси предложили усилить роль народных дружин и привлечь в них бывших военных «вплоть до вооружения». Соответствующую идею высказал президент Беларуси Александр Лукашенко.

Он отметил, что дружины существуют и сейчас, но их работа остается формальной. По мнению Лукашенко, «они должны работать».

«Они в конце концов должны встрепенуться и защищать... Пусть обеспечат защиту своих домов», - сказал президент Беларуси.

Он напомнил, что в Киргизии во время хаоса народные дружины «подтянули к себе военных и...в течение суток погасили все пожары», пишет БелТА.

«Почему не привлечь нам, вплоть до вооружения, в эти летучие отряды бывших военнослужащих? Они могут нам здорово помочь. Надо, чтобы каждый человек почувствовал, что он защищает свою семью и свою землю», — заявил Лукашенко.

Напомним, в стране 3 месяца длятся акции протеста против итогов выборов. Лидер оппозиции Светлана Тихановская ранее предъявила ультиматум Лукашенко и потребовала объявить об уходе с поста.