Политика
СегодняПолитикаПроисшествияЛюдиЭкономикаСледствиеБизнесКультураНаука и медицина
Сегодня
Политика
Происшествия
Люди
Экономика
Следствие
Бизнес
Культура
Наука и медицина
© 2009–2020Русская планета
О проекте
Редакция
Контакты
Размещение рекламы
Использование материалов
Поддержать проект
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 65733 выдано Роскомнадзором 20.05.2016.
В России признаны экстремистскими и запрещены организации «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба».
Лента новостей
Лента новостей
Новости – Политика
Русская планета
Политика

«Имеет признаки провокации спецслужб РФ и РБ»: Тихановская о попытке госпереворота

Сергей Михневич
18 апреля, 2021 10:42
2 мин
Сергей Михневич
18 апреля, 2021 10:42
2 мин
Victor Lisitsyn/Globallookpress.com
«Имеет признаки провокации спецслужб РФ и РБ»: Тихановская о попытке госпереворота в Беларуси

Светлана Тихановская прокомментировала заявления спецслужб Беларуси и России, накануне сообщивших о попытке госпереворота и якобы покушении на Александра Лукашенко.

Эта информация «имеет признаки провокации спецслужб РФ и РБ, куда втянули граждан Беларуси и США», - говорится в заявлении офиса Светланы Тихановской.

Тихановская призывает воздержаться от поспешных выводов и досконально изучить ситуацию, чтобы поспешными выводами не нанести ущерб интересам Беларуси и ее суверенитету. Политик напомнила, что она продолжает выступать за дипломатический путь разрешения внутриполитического кризиса и проведение свободных выборов.

Накануне, 17 апреля, Центр общественных связей ФСБ сообщил, что на территории России задержаны двое граждан Беларуси, которые подозреваются в планировании попытки переворота в своей стране.

По данным силовиков, Юрий Зянкович и Александр Федута планировали убить Лукашенко во время парада в Минске 9 мая, пишет «Московский комсомолец».

Поделиться
ТЕГИ
Беларусь
Лукашенко
Россия
Тихановская
поддержать проект
Для поднятия хорошего настроения, вы можете угостить наших редакторов чашечкой кофе
Маленькая чашка кофе
cup
200 ₽
Средняя чашка кофе
cup
300 ₽
Большая чашка кофе
cup
500 ₽
Большая чашка кофе и что-то вкусное
cup
900 ₽
Нажимая на кнопку «Поддержать», я принимаю пользовательское соглашение, политику конфиденциальности и подтверждаю свое гражданство РФ
Кто может поддержать проект?
Поддержать проект могут только граждане России. Поддержка осуществляется только в рублях. В соответствии с требованием закона.
2 мин
Лень сёрфить новости? Подпишись и БУДЬ В КУРСЕ
ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШУ РАССЫЛКУ
Вы можете выбрать удобный Вам способ просмотра наших публикаций
Telegram
Изменить выбор подписки
СПАСИБО, ЧТО ПОДПИСАЛИСЬ НА РАССЫЛКУ
Подписаться на другие наши соц.сети
Вы уже подписаны
Ошибка!