Политика

«Имеет признаки провокации спецслужб РФ и РБ»: Тихановская о попытке госпереворота в Беларуси

Светлана Тихановская прокомментировала заявления спецслужб Беларуси и России, накануне сообщивших о попытке госпереворота и якобы покушении на Александра Лукашенко.

Эта информация «имеет признаки провокации спецслужб РФ и РБ, куда втянули граждан Беларуси и США», - говорится в заявлении офиса Светланы Тихановской.

Тихановская призывает воздержаться от поспешных выводов и досконально изучить ситуацию, чтобы поспешными выводами не нанести ущерб интересам Беларуси и ее суверенитету. Политик напомнила, что она продолжает выступать за дипломатический путь разрешения внутриполитического кризиса и проведение свободных выборов.

Накануне, 17 апреля, Центр общественных связей ФСБ сообщил, что на территории России задержаны двое граждан Беларуси, которые подозреваются в планировании попытки переворота в своей стране.

По данным силовиков, Юрий Зянкович и Александр Федута планировали убить Лукашенко во время парада в Минске 9 мая, пишет «Московский комсомолец».