Ильхам Алиев в ходе своего обращения к нации высказался об Армении

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Лидер Азербайджана Ильхам Алиев выступил на федеральном телеканале со своим обращением к нации.

В ходе своей речи, президент заявил о необходимости принятия Арменией базовых принципов урегулирования карабахского конфликта. Алиев считает, что армянские ВС должны оставить захваченные территории, передает ТАСС.

Параллельно с видеообращением Алиева к гражданам Азербайджана в Москве идут переговоры с участием глав МИД Армении, Азербайджана и России.