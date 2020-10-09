Новости Политика
Политика
Ильхам Алиев в ходе своего обращения к нации высказался об Армении
9 октября, 2020 18:45
1 мин
Flickr
Лидер Азербайджана Ильхам Алиев выступил на федеральном телеканале со своим обращением к нации.
В ходе своей речи, президент заявил о необходимости принятия Арменией базовых принципов урегулирования карабахского конфликта. Алиев считает, что армянские ВС должны оставить захваченные территории, передает ТАСС.
Параллельно с видеообращением Алиева к гражданам Азербайджана в Москве идут переговоры с участием глав МИД Армении, Азербайджана и России.
поддержать проект
1 мин