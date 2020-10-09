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Политика
Министры иностранных дел Армении и Азербайджана ведут переговоры в Москве
9 октября, 2020 18:17
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Переговоры глав МИД России, Армении и Азербайджана в Москве идут полным ходом. Дипломаты ведут беседу уже более часа.
Сергей Лавров, Зограб Мнацаканян и Джейхун Байрамов ведут активное обсуждение статуса Нагорного Карабаха.
В свою очередь лидер Азербайджана Ильхам Алиев отметил, что встреча глав МИД РФ, Азербайджана и Армении внесет ясность в ситуацию передает РИА «Новости».
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