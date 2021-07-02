«Игры в одни ворота не бывает»: сенатор Башкин допустил отказ в поступлении в вуз непривитым от COVID-19
Не исключено, что вузы будут отказывать непривитым студентам и абитуриентам в начале/продолжении учебы, так как они могут спровоцировать вспышку COVID-19 в стенах учебного заведения. Такое мнение высказал сенатор Александр Башкин.
В своей речи он сослался на федеральный закон «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней», позволяющий отказать человеку в приеме в вуз или оздоровительное учреждение при угрозе возникновения эпидемии. Башкин заявляет, что непривитым людям придется «учесть интересы окружающих и подождать улучшения эпидобстановки».
При этом, про запрет на принуждение к вакцинации сенатор ничего упоминать не стал, отметив лишь, что в любом случае «у человека все равно остается выбор - делать прививку или нет».
«Игры в одни ворота не бывает, интересы индивидуума и общества взаимоуравновешиваются», - цитирует сенатора РИА «Новости».
Ранее барнаульские активисты добились от местной мэрии разрешения на протесты против вакцинации. Жителей города возмущают угрозы увольнениями непривитых сотрудников.