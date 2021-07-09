Игорь Додон пригрозил Майе Санду «купанием» в Днестре за отказ выполнять его условия
Бывший президент Молдовы, лидер партии социалистов Игорь Додон разгневался после решения Апелляционной палаты Кишинева обязать Центральную избирательную комиссию сократить в Приднестровье число избирательных участков с 41 до 12.
Додон назвал данное решение преступным и заявил протестующим сторонникам блока коммунистов и социалистов перед зданием Высшей судебной палаты о намерении защищать права граждан, несмотря на провокации, устраиваемые президентом страны Майей Санду и ее «зарубежными советчиками», передает Sputnik Moldova.
«Мы обеспечим, чтобы 41 участок работал в воскресенье. Если будут провокаторы – они будут купаться в Днестре. Мы защитим голос каждого», - обратился Додон к протестующим.
Ранее председатель ЦИК РФ Элла Памфилова рассказала о снижении возраста для голосования на выборах.