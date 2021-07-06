Элла Памфилова рассказала о снижении возраста для голосования на выборах
Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова порассуждала на тему о том, возможно ли в стране снизить возраст для голосования на выборах различного уровня. По ее мнению, тема довольно непростая, поэтому принимать решение в этой области необходимо с учетом демографических тенденций.
Памфилова подчеркнула, что в скором времени, вероятно, вновь будут обсуждаться вопросы, касающиеся выдачи первого паспорта, призыва в армию, а также возможности голосования на выборах. С какого возраста граждане будут иметь непосредственное отношение к каждому из вышеперечисленных процессов? «Вопрос дискуссионный для специалистов», – цитирует председателя ЦИК РИА Новости.
Ранее сообщалось о том, что власти РФ намерены перед выборами разобраться с проектом российского оппозиционера Алексея Навального «Умное голосование».