«Идейно стойкие и нас никто не наклонит»: Лукашенко рассыпался благодарностями к силовикам
Президент Беларуси Александр Лукашенко провёл церемонию вручения государственных наград заслуженным деятелям республики. Особенной благодарности от главы страны на мероприятии удостоились представители силовых структур республики.
В ходе речи Лукашенко упомянул о крупной спецоперации, которую провели белорусские силовики.
«О крепости нашего государства говорит то, что ребята в погонах проявили себя достойно и пришли за наградами, а их подчиненные и коллеги осуществляли ту масштабную операцию, которая только что закончилась», - заявил он.
Лукашенко подчеркнул, что действия сотрудников силовых структур доказывают, что у народа Беларуси «есть сила воли». Также, по его словам, это говорит о том, что белорусы «стойкие и нас никто не наклонит», передаёт пресс-служба президента.
Ранее стало известно, что в Беларуси была проведена крупная спецоперация. По её результатам Лукашенко собрался предъявить претензии властям Германии.