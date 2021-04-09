Идеальный плацдарм для неожиданного наступления: армия РФ активизировалась в Приднестровье

Политика

В районе аэродрома Тирасполь в Приднестровье замечено передвижение колонны российских БТРов. От этого места всего 13 километров до Украины.

На активизацию российской армии в Приднестровье обратил внимание Telegram-канал NEXTA Live. Он указал на неспокойную обстановку на западной границе Украины в связи с перемещениями российских военных.

Официально численность контингента в непризнанной республике составляет 1700 человек. Реальное число военных из России неизвестно.

Источник отмечает, что Приднестровье имеет важное стратегическое положение, растянувшись полосой в 10-15 километров вдоль молдавско-украинской гарницы. Отмечается, что этот участок - идеальный плацдарм для неожиданного наступления против украинской армии.

Ранее Кремль объяснил концентрацию российских войск вблизи украинской границы.