«Гуманитарная катастрофа»: Сергей Миронов «показал» гражданам равнодушие властей
Лидер партии «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов обрушился с критикой на правительство страны из-за величины прожиточного минимума. Согласно опубликованному сегодня документу, минимальный уровень дохода на 2022 год будет достигать 11 тысяч 950 рублей.
По мнению Миронова, «новый прожиточный минимум сравним с гуманитарной катастрофой». Политик убежден, что цифру необходимо поднять в три раза.
«И без того нищенский прожиточный минимум за год вырос на 300 рублей (3-4 кг моркови), или на 2,5%. Это в два раза меньше даже официальной инфляции, в четыре раза меньше фактической инфляции. Правительство фактически сняло с себя ответственность за борьбу с бедностью», – написал Миронов в своем Telegram-канале.
Он призвал коллег перестать убеждать население в том, что на 12 тысяч в месяц можно прожить, и всё-таки принять меры, поскольку проблема «тысячу раз перезрела».
Ранее стало известно, сколько денег Россия потеряла в прошлом году из-за пандемии.