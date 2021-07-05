Почти восстановили экономику? РФ потеряла из-за COVID-19 около триллиона рублей
Не секрет, что коронавирусная инфекция сильно ударила по российской экономике. В главном управлении Роспотребнадзора, наконец, озвучили конкретные цифры – ущерб от заболевания в прошлом году достиг практически триллиона рублей.
«Ущерб составил более 997,06 миллиарда рублей, что в 1,4 раза больше суммарного ущерба от остальных инфекционных болезней», – говорится в докладе Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.
Основной статьей расходов было лечение коронавирусных больных в медучреждениях. На эти цели из бюджета было выделено порядка 183 миллиардов рублей, на обнаружение заболевания, а именно на тестирование граждан, было потрачено в 2020-м около 108 миллиардов.
Больше всего средств власти выделяли на поддержку населения и предприятий из-за пандемии – 515 миллиардов рублей. Часть этой сумма направлялась на перепрофилирование больниц, а также строительство инфекционных стационаров и различные разработки. И это при том, что непосредственно на организацию и оказание медицинской помощи больным с COVID-19 ушло 189,452 миллиарда рублей, передает РИА Новости.
Ранее председатель правительства Михаил Мишустин заявил о том, что экономика России открыта для всех зарубежных партнеров.