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Политика
Михаил Мишустин: Экономика России остается открытой для иностранных партнеров
4 июля, 2021 17:27
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Russian Government/Global Look Press
Российская экономика открыта абсолютно для всех иностранных партнеров, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин в рамках рабочего визита в Екатеринбург.
«В новых условиях особенно важно развивать российскую промышленность в тесной кооперации с зарубежными странами», - сказал глава правительства.
При этом глава правительства добавил, что власти страны продолжают развивать механизмы инвестиционно-технологического партнерства. В качестве примера Мишустин привел механизм СПИК 2.0, который предполагает внедрение наиболее перспективных технологий.
Михаил Мишустин прибыл в Екатеринбург 4 июля. Он примет участие в промышленной выставке «Иннопром», посетит одну из городских больниц и побывает на Уральском заводе гражданской авиации, пишет ТАСС.
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