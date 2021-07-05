«Губит Беларусь и губит белорусов»: Владимира Путина призвали остановить беззаконие Лукашенко
Президента РФ Владимира Путина призвали остановить агрессию и «беззаконие» его белорусского коллеги Александра Лукашенко в отношении оппозиции. С такой просьбой выступила белорусская певица Анжелика Агурбаш, которая ранее сама стала объектом преследований со стороны властей Беларуси.
«Владимир Владимирович, нужно остановить ту степень террора и агрессии, которая сейчас происходит по отношению к белорусскому народу, - заявляет певица в обращении к Путину. - Я не за себя, я за белорусский народ прошу вас помочь остановить это беззаконие».
Агурбаш подчеркнула, что в настоящий момент республика «теряет лучших представителей нации». По её словам, эти люди оказались в тюрьме, поскольку против них открыли уголовные и административные дела.
«Эта ситуация очень серьезная, потому что Александр Григорьевич на сегодняшний день просто губит Беларусь и губит белорусов», — приводит текст обращения певицы NEWS.ru.
Напомним, Анжелика Агурбаш публично поддержала протестующих против действующего в Беларуси политического режима. В ответ власти республики завели не неё два уголовных дела, одно из которых связано с оскорблением президента Лукашенко.
Отметим, сама Агурбаш находится в России, по данным её представителя, у певицы есть российское гражданство. Ранее стало известно, что Беларусь потребовала выдать исполнительницу властям.