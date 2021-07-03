Грозный приказ Александра Лукашенко даже не заметили. Он ничего не изменил
После того, как президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о закрытии границы с Украиной, никакого перекрытия так и не произошло. Никаких серьёзных изменений в трафике через границу не замечено. Об этом сообщила украинская погранслужба.
Согласно данным пограничников, вечером 2 июля Беларусь ввела усиленную охрану границы. При этом изменение режима охраны со белорусской стороны было ожидаемым. По словам погранслужбы, республика регулярно усиливает контроль на праздники, а 3 июля в стране отмечается День независимости.
Согласно статистике пересечении границы, за сутки с момента указа Лукашенко, в Беларусь въехало не менее 1700 человек, еще 2000 человек выехали из республики в направлении Украины. Погранслужба отмечает, что эти цифры соответствуют среднесуточному трафику прошлого месяца.
«Никаких признаков, которые бы свидетельствовали о перекрытии границы, как это сообщали СМИ со ссылкой на Александра Лукашенко, не наблюдается», — приводит сообщение украинской погранслужбы Lenta.ru.
Днем ранее, 2 июля, Лукашенко заявил, что через белорусско-украинскую границу в республику идет большой трафик нелегального оружия. В связи с этим он поручил полностью закрыть границу между государствами.