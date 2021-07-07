Григорий Явлинский в резкой форме отрекся от надеявшихся на поддержку со стороны «Яблока» навальнистов
Сторонников оппозиционера Алексея Навального попросили не голосовать за партию «Яблоко». К ним обратился сам основатель объединения Григорий Явлинский.
О своей позиции он рассказал в эфире телеканала «Дождь».
«Те, кто хочет голосовать за Навального, за нас голосовать не надо», - заявил Явлинский.
Он подчеркнул - у «Яблока» «принципиально другая политика», нежели у навальнистов. Партия не собирается выдвигать от своего имени сторонников Навального и поддерживать его политику, которая является «вредной и опасной для страны».
Явлинский объяснил свой призыв тем, что не желает обманывать людей, которые рассчитывали на поддержку оппозиции со стороны «Яблока».
Ранее сторонники Навального раскритиковали статью Явлинского, в которой говорилось - протестный активизм не меняется 10 лет. Протесты постоянны по численности и характеру митингов, заявлял он. Политик упрекал Навального в том, что оппозиционер «ориентирован только на себя».
Ранее Явлинский заявил об отказе выдвигаться в Госдуму и объяснил, почему не будет баллотироваться.