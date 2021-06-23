«Граничит с объявлением экономической войны»: Мария Захарова встала на сторону белорусского «батьки»
Российская сторона солидарна с Беларусью в вопросе новых антибеларусских санкций. Новые меры расцениваются как давление на республики из-за рубежа и вмешательство во внутренние дела. Об этом сообщила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
Захарова подчеркнула, что «односторонние нелегитимные» санкции против Беларуси Москва категорически не принимает. По мнению МИД, ограничения были введены «в нарушение» существующих международных правил. Кроме того, объявленные меры практически означают объявление войны в сфере экономики.
«Действительно, как отмечается в комментарии министерства иностранных дел Республики Беларусь, это граничит с объявлением экономической войны», - заявила Захарова.
По её словам, МИД РФ «прекрасно понимает», что истинная цель антибелорусских санкций заключается в том, чтобы «намерено обрушить уровень жизни простых граждан Белоруссии».
«Вот на это и делается ставка», - приводит слова Захаровой «ТАСС».
Напомним, днём ранее президент Беларуси Александр Лукашенко также прокомментировал новые санкционные ограничения против республики. При этом, он припомнил странам ЕС события прошлого и посчитал, что Европа в некотором смысле обязана Беларуси. Подробнее читайте в нашем материале.