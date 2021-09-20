График Владимира Путина изменился из-за вооруженного нападения в Перми
График президента России Владимира Путина изменился после стрельбы в пермском вузе. Об этом стало известно от главы ЦИК Эллы Памфиловой.
В полдень 20 сентября была назначена встреча Путина с Памфиловой, однако переговоры отложили.
Председатель ЦИК пояснила, что «в связи с рядом трагических происшествий в регионах, вы знаете, что произошло в Пермском крае, график президента изменился». Об изменениях сообщило ТАСС.
В какое время состоится встреча, точно неизвестно. Памфилова дала ясно понять, что она произойдет.
Ранее стало известно о поручении Путина после вооруженного нападения на пермский вуз с турецким дробовиком.
Напомним, 20 сентября 18-летний студент открыл стрельбу в вузе. Его никто не остановил - преступник прекратил расстрел, когда был ранен ДПС-ником. Также известно, что за полчаса до стрельбы он оставил сообщение в соцсетях, в котором раскрыл план нападения. На публикацию не обратили внимание.