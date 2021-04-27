«Готовили убийство нашего президента»: посол Беларуси знал «врагов Лукашенко» еще до заговора

Политика

Посол Беларуси в Армении Александр Конюк в ходе конференции «Независимость и суверенитет: угрозы и вызовы для современной Армении» прокомментировал «заговор» против президента Александра Лукашенко.

По его словам, готовившие покушение на белорусского президента лица были известны еще до того, как заговорщиков раскрыли. Они были под наблюдением спецслужб, когда Конюк еще занимал пост генпрокурора республики.

«Я, как прокурор, знал этих врагов и раньше… была оперативная информация об их деятельности и сейчас она проявилась. Семь человек практически готовили государственный переворот и готовили убийство нашего президента», - заявил он.

Конюк подчеркнул, что информацию о заговоре против Лукашенко подтвердили российские спецслужбы, что исключает сомнения по поводу подготовки покушения.

«Можно было бы к этому относиться иронически, с известной долей скепсиса, но это не мы сказали, это сказала Федеральная служба безопасности России, которая и передала эти данные нам и помогла нам», - приводит слова посла TUT.by.

Он также отметил, что в деле о заговоре сыграли роль «западные страны и США», что делает тему независимости и суверенитета Беларуси актуальной «как никогда».

Ранее о доказательствах заговора против Лукашенко заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом в нашем материале.