Политика

В России очень сложно обстоит ситуация с выплатами алиментов, заявил глава России Владимир Путин в ходе своего ежегодного обращения Федеральному собранию.

«Мама с малышом на руках не должна собирать справки, надо чтобы была выстроена работа с банками, государство должно защитить права ребенка», - заявил президент.

Говоря об этом, Путин попросил прощения за то, что «говорит о бытовых вещах», и пообещал назначить выплаты в размере 5 650 рублей детям из неполных семей.

Согласно открытым данным, в 2020 году на территории России на неплательщиков алиментов завели более 44 тысяч уголовных дел. Порядка 100 тысяч нарушителей попали под административную ответственность.