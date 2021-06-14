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Политика
Госструктуры Украины готовят диверсантов для работы на территории России
14 июня, 2021 12:54
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Pixabay
Экс-сотрудник Службы безопасности Украины Василий Прозоров заявил о том, что власти республики сейчас ведут активную работу по подготовке диверсантов для работы на территории России.
По его словам, данными процессами активно занимаются не только националистические организации типа полка «Азов» (террористическая организация, запрещена в РФ) и «Правого сектора» (экстремистская организация, запрещена в России), но и госструктуры Украины, например, Главное управление разведки Минобороны и Силы спецопераций, передает Sputnik Ближнее зарубежье.
Ранее в Беларуси лидеров G7 назвали фашистами в ответ на требование провести честные выборы.
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