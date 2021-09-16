Новости – Политика
Политика
Госсекретарь США рассказал о сложном выборе по Афганистану
16 сентября, 2021 21:43
1 мин
1 мин
Youtube / VICE News
У Соединенных Штатов был выбор только из двух вариантов в Афганистане перед тем, как американский лидер Джо Байден принял решение. Об этом сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен.
По его словам, Штаты встали перед выбором - полностью вывести войска из афганского государства, или напротив значительно увеличить их численность в регионе, передаёт «ТАСС».
Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что основную часть средств на восстановление Афганистана должны выделить США.
поддержать проект
Подпишитесь на «Русскую Планету» в Яндекс.Новостях
Яндекс.Новости