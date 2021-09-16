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Политика
Мария Захарова нашла на кого «повесить» расходы на восстановление Афганистана
16 сентября, 2021 17:45
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Youtube / varlamov
Большую часть расходов на восстановление Афганистана после обострения ситуации в стране должны понести Соединенные Штаты и их союзники. Такую позицию выразила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
Ведомство считает, что ответственность за афганский кризис в первую очередь несут Штаты и их партнеры, которые присутствовали в этой стране последние 20 лет.
«Именно поэтому они должны взять на себя основную долю расходов по постконфликтному восстановлению и обустройству Афганистана», - приводит слова представителя МИД «ТАСС».
Ранее Захарова, что урегулировать ситуацию в Афганистане без участия России не получится и в США это прекрасно понимают.
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