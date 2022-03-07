Госсекретарь США проговорился об аварийном плане украинского правительства на случай гибели Зеленского
Глава Госдепа США Энтони Блинкен в интервью проговорился о планах украинского правительства на случай трагического сценария - убийства президента Владимира Зеленского. Ранее сообщалось, что он пережил три покушения за неделю.
Блинкен сначала не хотел раскрывать какие-то детали, но сделал уточнение.
Госсекретарь США сказал в эфире CBS: «Украинцы имеют планы, о которых я не буду говорить или не буду вдаваться в какие-либо подробности, чтобы убедиться, что существует непрерывность правления — тем или иным способом». Его интервью опубликовано на YouTube.
Других подробностей американский чиновник не привел. Он похвалил украинского президента за лидерство в этой сложной ситуации.
Ранее звучала разная информация о местонахождении Зеленского. Говорилось, что он покинул страну. Президент в своих обращениях заявляет, что находится в Киеве.
Стало известно, что как минимум трижды Зеленского пытались убить. Сообщалось о причастности чеченского спецназа к одной из попыток.