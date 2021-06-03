Госдума требует проверить данные о принуждении бюджетников к участию в голосовании «Единой России»
Депутат Госдумы Валерий Рашкин от КПРФ направил запрос генпрокурору Россию Игорю Краснову с требованием проверить информацию о принуждении бюджетников участвовать в прошедших праймериз «Единой России».
Кроме того, народный избранник попросил проверить сообщения о фактах передачи «Единой России» персональных данных участвовавших в голосовании бюджетников. По мнению Рашкина, передача персональных данных сможет позволить дистанционно голосовать вместо избирателей. Депутат ссылается на обращение в «Единую Россию» профсоюза «Учитель» с просьбой не принуждать сотрудников образовательных учреждений к участию в праймериз, пишет «Коммерсант».
В ходе праймериз учителей из нескольких регионов заставляли голосовать за конкретных кандидатов. Аналогичные сообщения поступали и из других бюджетных учреждений, сообщают «Открытые медиа».
Так, начальник одного из подразделений метро Москвы принуждал подчинëнных сообщить личные данные и телефоны знакомых, которых в дальнейшем будут привлекать к голосованию на предстоящих выборах в Госдуму.
Как писала «Русская планета», с Санкт-Петербурге сотрудница реабилитационного центра пожаловалась на то, что руководство медучреждения принуждало её и коллег привлекать к прошедшим праймериз «Единой России» людей с инвалидностью.