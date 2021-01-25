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Госдума РФ предложила Киеву забрать себе своего «близкого друга» Алексея Навального

Марьям Ибрагимова
25 января, 2021 17:31
1 мин
Марьям Ибрагимова
25 января, 2021 17:31
1 мин
Flickr
Flickr

В Государственной Думе России не оставили без внимания заявление министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, который назвал российского оппозиционера Алексея Навального другом Киева.

Депутат ГД от Крыма Михаил Шеремет обратился к украинским властям с предложением забрать себе заключенного на данный момент в СИЗО политика.

«Если Навальный так нравится политикам на Украине, если они в нем видят своего вдохновителя и друга близкого, то после того, как Навальный ответит за все свои преступления перед российским государством, пусть заберут его себе на Украину», – цитирует Шеремета РИА Новости.

Ранее Дмитрий Кулеба назвал Навального врагом президента РФ Владимира Путина. Он призвал освободить оппозиционера и подчеркнул, что Киев поддерживает протестующих российских граждан.

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Украина
Алексей Навальный
Госдума
Дмитрий Кулеба
Михаил Шеремет
1 мин
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