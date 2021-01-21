Госдума не в курсе кто призывает выходить на протесты. Но она это выяснит

Политика

Госорганы собираются выяснить, причастны ли к призывам участвовать в несанкционированных акциях 23 января иностранные силы. Об этом сообщили в комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России.

Глава комиссии депутат Василий Пискарев пояснил, что призывы участвовать в массовых мероприятиях незаконны. И комитет выяснит кто за ними стоит.

«Естественно, распространение призывов к участию в несанкционированных акциях, особенно, в социальных сетях, популярных среди подростков, является грубым нарушением закона. Необходимо понять, кто за этим стоит», - сообщил журналистам Пискарев.

Глава комиссии отметил, что ранее комиссия уже находила иностранный след в протестах, которые проходили летом 2019 года в Москве, передаёт «Интерфакс».

Напомним, опозиционер Алексей Навальный призвал своих сторонников 23 января выйти на улицы и выразить протест «против воров и убийц», а также «против коррупции и несправедливости». Сам политик находится под арестом.

Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель сделала заявление по поводу ареста Навального.