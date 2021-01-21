Политика
СегодняПолитикаОбществоБизнесКультураСделано РусскимиЛичные связи
Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Сегодня
Политика
Общество
Бизнес
Культура
Сделано Русскими
Личные связи
© 2009–2020Русская планета
О проекте
Редакция
Контакты
Размещение рекламы
Использование материалов
Поддержать проект
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 65733 выдано Роскомнадзором 20.05.2016.
В России признаны экстремистскими и запрещены организации «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба».
Новости Политика
Русская планета
Политика

Госдума не в курсе кто призывает выходить на протесты. Но она это выяснит

Антон Мельников
21 января, 2021 16:19
2 мин
Антон Мельников
21 января, 2021 16:19
2 мин
Youtube / Life2
Youtube / Life2

Госорганы собираются выяснить, причастны ли к призывам участвовать в несанкционированных акциях 23 января иностранные силы. Об этом сообщили в комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России.

Глава комиссии депутат Василий Пискарев пояснил, что призывы участвовать в массовых мероприятиях незаконны. И комитет выяснит кто за ними стоит.

«Естественно, распространение призывов к участию в несанкционированных акциях, особенно, в социальных сетях, популярных среди подростков, является грубым нарушением закона. Необходимо понять, кто за этим стоит», - сообщил журналистам Пискарев.

Глава комиссии отметил, что ранее комиссия уже находила иностранный след в протестах, которые проходили летом 2019 года в Москве, передаёт «Интерфакс».

Напомним, опозиционер Алексей Навальный призвал своих сторонников 23 января выйти на улицы и выразить протест «против воров и убийц», а также «против коррупции и несправедливости». Сам политик находится под арестом.

Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель сделала заявление по поводу ареста Навального.

Поделиться
ТЕГИ
протесты
Госдума
митинги
2 мин
Лень сёрфить новости? Подпишись и БУДЬ В КУРСЕ
ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШУ РАССЫЛКУ
Вы можете выбрать удобный Вам способ просмотра наших публикаций
Telegram
Изменить выбор подписки
СПАСИБО, ЧТО ПОДПИСАЛИСЬ НА РАССЫЛКУ
Подписаться на другие наши соц.сети
Вы уже подписаны
Ошибка!