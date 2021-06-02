Госдума хочет избавить россиян от альтернативного мнения с помощью генпрокурора
Некоммерческие организации, а также СМИ, выполняющие функции иностранного агента, тревожат представителей нижней палаты парламента. По мнению депутата Госдумы Евгения Фёдорова, необходимо ограничить их деятельность в период избирательных кампаний, в противном случае ситуация в стране может усугубиться и привести к событиям, произошедшим в прошлом году в Беларуси.
Фёдоров считает, что вышеупомянутым НКО и СМИ необходимо запретить проводить соцопросы, поскольку получая деньги из-за рубежа, организации лишь манипулируют данными, связанными с уровнем поддержки участников выборов.
По его мнению, в Беларуси именно НКО И СМИ-иноагенты стали причиной волнений, так как они искусственно занижали рейтинг президента РБ Александра Лукашенко.
Своё предложение Фёдоров уже направил генеральному прокурору России Игорю Краснову, передает RT.
Ранее В Госдуме рассказали о возможном включении «Википедии» в список иноагентов.